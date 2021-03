Conte guiderà il M5s, il bergamasco Devis Dori: “Con lui grande riorganizzazione”

Lo ha annunciato Beppe Grillo: Giuseppe Conte ha accettato il ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle. L’ex premier avrebbe così dato la sua disponibilità nel guidare i grillini nella fase più delicata dalla loro fondazione a oggi.

Con Conte al comando, Grillo spera di ricompattare i militanti che non sono pienamente convinti dell’appoggio al Governo Draghi, soprattutto in seguito alle nomine dei sottosegretari e dei vice-ministri. Nella base dell’M5S, infatti, ci sarebbe un consenso quasi unanime nei confronti dell’ex inquilino di Palazzo Chigi che, inoltre, data la popolarità acquisita nell’ultimo anno e certificata da diversi sondaggi, potrebbe riuscire ad allargare l’elettorato.

“Conte ha deciso di continuare il proprio impegno in politica senza creare un ‘suo’ partito, come tanti avrebbero voluto – è il commento del deputato bergamasco Devis Dori -. Riparte dal Movimento 5 Stelle che ha il merito di averlo portato in politica e di averlo imposto alla guida di due governi di colore diverso. Due strade, quella del M5S e quella di Conte, che si sono incrociate, che hanno portato molti frutti e che continueranno a indirizzare la politica nei prossimi anni”.

“Conte non si limiterà a prendere la guida del M5S: ha il compito di attuarne la più profonda ristrutturazione – continua il deputato bergamasco -. Dopo essere diventati la prima forza politica del Paese, dopo essere stati al Governo per tre anni, dopo aver condotto il Paese in una drammatica pandemia, l’attuale fase critica era inevitabile. Dalla crisi, però, si esce con azioni coraggiose. In greco antico ‘crisi’ significa ‘scelta’: noi abbiamo compiuto la nostra scelta, affidando a Conte il progetto rifondativo del M5S. Conte ha saputo con abilità modificare le politiche europee, ora dimostrerà di saper continuare a cambiare l’Italia attraverso il M5S. Non saranno sufficienti piccoli ritocchi, ma una significativa riorganizzazione complessiva.

“I nostri valori – spiega ancora Dori – sono e saranno sempre la tutela dell’ambiente, la transizione ecologica e digitale, la lotta alla corruzione, la lotta alle diseguaglianze sociali, il rafforzamento degli istituti di democrazia diretta. Chiunque si riconosca in questi valori può dare una mano, perché ogni cittadino è importante, ognuno può partecipare al cambiamento”.

“Nelle prossime settimane prenderà forma il M5S come ideato da Giuseppe Conte e ispirato da Beppe Grillo: sono convinto – conclude il deputato – che le nostre stelle continueranno a splendere e a orientare la politica italiana”.