A Bergamo 119 classi in quarantena: “E la Lombardia ancora non inizia a vaccinare gli insegnanti”

Aumentano i casi di Covid-19 nelle scuole bergamasche, dove dal 21 al 28 febbraio sono state messe in quarantena 119 classi (71 nella settimana precedente).

Sono 212 i positivi, a fronte di 2.238 tamponi. La settimana precedente i casi si erano fermati a 78 su 1.856 test effettuati.

Lo rende noto Ats Bergamo, nel consueto monitoraggio settimanale. Da inizio anno scolastico – fa sapere l’Agenzia di Tutela della Salute – sono invece 37.585 i test effettuati su studenti e personale.

Sul fronte della scuola, scoppia nel frattempo la polemica. Il consigliere regionale bergamasco del Pd, Jacopo Scandella, definisce “vergognoso che la Lombardia non abbia ancora iniziato a vaccinare gli insegnanti e che l’assessore Moratti non si degni neppure di spiegare il perché. Per l’ennesima volta, alla domanda su quando sarebbero partite le vaccinazioni per il personale della scuola ci è stato risposto ‘a breve’. Non una data, un luogo, nulla – attacca Scandella -. La verità è che ad oggi sono stati vaccinati 249 insegnanti in tutta la Regione e oltretutto solo per caratteristiche che li facevano entrare in altre categorie. Siamo ancora al giorno zero e questo mentre la Campania ha vaccinato 41.099 insegnanti, la Toscana 27.528, il Piemonte 18.137 e la Puglia 18.537. Sappiamo che le dosi del vaccino AstraZeneca sono disponibili, ma nessuno spiega perché restano inutilizzate”..

Critico anche il consigliere regionale bergamasco di Azione, Niccolò Carretta: “I numeri presentati oggi parlano chiaro rispetto al livello di priorità che hanno le scuole secondo Regione Lombardia. Si cambi passo rapidamente, soprattutto perché sono migliaia gli insegnanti vaccinati nelle altre regioni”.

Carretta fa sapere di avere depositato una mozione “con richiesta di trattazione urgente per far sì che, nelle zone maggiormente colpite, venga incentivata l’attività di screening di massa attraverso il sostegno economico a tutte le amministrazioni comunali coinvolte e di prevedere, nel caso in cui alcune province lombarde dovessero aumentare i contagi in maniera anomala, di intervenire tempestivamente tamponando la popolazione, per limitare il diffondersi del virus”.