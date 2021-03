Zogno, assembramento fuori da un locale: sanzionate 41 persone

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Zogno hanno effettuato un’articolata operazione di controllo del territorio, durante la quale sono stati svolti svariati controlli sia a locali pubblici, nonché alla circolazione stradale e pedonale finalizzati al rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, sono stati sanzionati amministrativamente due locali pubblici: uno del comune di Cisano Bergamasco, per il non rispetto delle distanze tra i clienti, e un altro sito nel comune di Berbenno per esser rimasto aperto dopo l’orario consentito.

Nel comune di Zogno numerose pattuglie sono intervenute a causa di un assembramento nei pressi di un locale pubblico che ha comportato il sanzionamento di 41 soggetti. Sempre nel comune di Zogno ulteriori controlli hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due soggetti per resistenza a Pubblico Ufficiale di cui uno anche per lesioni, avendo ferito un militare intervenuto.

Sanzionate inoltre complessivamente una decina di persone nei comuni del territorio di giurisdizione della Compagnia Carabinieri per inosservanza dell’obbligo di permanere nella propria abitazione nell’arco orario notturno.

Significante anche il bilancio dell’attività preventiva: sono stati controllati oltre cento veicoli e

alcune centinaia di persone.