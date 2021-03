Telecamera nel bagno della scuola, il sindaco di Albano: “Non vengo meno al mio impegno”

“Non vengo meno al mio impegno”. Lo scrive a chiare lettere in un post su Facebook il sindaco di Albano Sant’Alessandro Maurizio Donisi dopo lo scandalo della telecamera nascosta nel bagno delle donne della scuola elementare del paese dove lui insegna.

Il 52enne, celibe, è indagato per interferenze illecite nella vita privata, con l’aggravante della funzione pubblica che svolge. Secondo la versione dei fatti confermata dal suo legale Dimitri Colombi, Donisi avrebbe installato l’apparecchiatura nell’erogatore della carta igienica per riprendere una collega, sua amante. Ma venerdì scorso in bagno ci è andata l’altra donna che insegna in quella scuola, che l’ha scoperta e ha segnalato il tutto a preside e carabinieri.

Dopo l’episodio il primo cittadino, originario di Benevento, al secondo mandato con una lista civica sostenuta da Cambiamo!, ha preso due settimane di ferie. Ma domenica sera è tornato a farsi sentire con un post su Facebook in cui spiega ai suoi cittadini le novità della zona arancione anti-Covid, e tra le righe parla della vicenda della microcamera: