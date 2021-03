Sant’Omobono, esce a camminare e cade: donna ritrovata senza vita

Era uscita da sola per una camminata domenica pomeriggio, quando è caduta ed è morta. Una donna di 71 anni è stata ritrovata senza vita da un passante nella mattinata di lunedì (primo marzo) in un bosco di Sant’Omobono Terme, in Valle Imagna.

La zona della tragedia è in via Prabotè, nei pressi dell’agriturismo Scuderia della Valle.

P. S., queste le iniziali del suo nome, sarebbe morta in seguito alle gravi lesioni riportate nella caduta ma al momento non è chiaro se sia spirata subito o dopo alcune ore, impossibilitata a chiamare aiuto o a raggiungere un posto più sicuro.

Dopo l’allarme dell’uomo, gestore del Maneggio del vicino agriturismo, che ha notato il cadavere in una zona boschiva, sul posto sono intervenuti un mezzo dell’elisoccorso di Bergamo, con il personale sanitario che ha potuto solo constatare il decesso, e i carabinieri del comando di Zogno che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda.