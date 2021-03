Malinovskyi-Gosens, Samp al tappeto: l’Atalanta continua la scalata Champions

L’Atalanta espugna Marassi battendo 0-2 la Sampdoria e trova un risultato fondamentale per la classifica.

Nonostante dalla lettura della formazione iniziale sembrasse stessero già pensando al derby, i blucerchiati sono partiti molto forte provando a sfruttare gli eventuali acciacchi e postumi della Dea relativi alla gara contro il Real Madrid. Gli uomini di Ranieri hanno quindi avuto una pressione molto alta, recuperando palla in ogni zona di campo e inibendo le bocche di fuoco neroblu in avanti.

Grazie a Sportiello, la formazione orobica è rimasta a galla diventando cinica e trovando a cavallo fra i due tempi tre volte la via della rete (di cui una annullata per fuorigioco millimetrico) che incanala la partita nel verso giusto. Riprendendo le parole di un sempre lucido Ranieri, la differenza fra “una squadra superiore e una media” è emersa nella ripresa con i blucerchiati paradossalmente meno pericolosi con Quagliarella e Keita in campo rispetto che con Verre e La Gumina.

Di Malinovskyi e Gosens – uno per tempo – i gol che hanno permesso agli uomini di Gasperini di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Il successo nel lunch match catapulta quindi la squadra neroblu a quota 46 a pari punti con la Juventus, che però ha una gara in meno.

Già mercoledì contro il Crotone bisognerà dare continuità a questa vittoria per proseguire nella corsa alla Champions.

Le pagelle

Sportiello 7,5: Il neo papà parte forte e tiene a galla i compagni con due interventi chiave prima su Jankto e poi sulla punizione di Damsgaard. Nella ripresa risulta sempre attento nelle prese alte.

Toloi 7: Propositivo e sempre sul pezzo sia a destra che sinistra, il numero 2 mette sui piedi di Muriel la palla del vantaggio ad inizio gara. È primo per numero di recuperi (11)

Romero 7: In marcatura difficilmente lo si vede commettere ingenuità clamorose. Tignoso e senza scrupoli come sempre.

Palomino 6,5: “El tucumano” parte al centro e commette un paio di errori pacchiani in fase di impostazione che mettono a rischio lo 0-0. Molto meglio una volta spostato sulla sinistra.

Maehle 7,5: L’acquisto di gennaio sta sfruttando alla grande l’infortunio di Hateboer, dimostrandosi pronto fisicamente, ma anche tatticamente. Trova il gol, ma il Var annulla per un precedente offside di Gosens, al 70′ pennella sul secondo palo l’assist per il raddoppio.

De Roon 7: La lotta nel cuore del gioco è molto delicata e l’olandese, come si dice in gergo, fa legna chiudendo in testa per passaggi riusciti in avanti.

Freuler 7: Dopo dieci minuti lo svizzero rileva un’ammonizione per un intervento in ritardo su Verre, crescendo come un diesel durante il match e risultando uno dei più precisi nelle scelte di passaggio.

Gosens 7,5: Energie a non finire per il tedesco che in una settimana ha giocato oltre duecentosettanta minuti senza mai lasciare il campo. Non lascia il terreno di gioco, ma lascia il segno con la seconda rete consecutiva in campionato.

Pasalic 5,5: Il croato aggancia pochi palloni in fase di finalizzazione e ne fa filtrare altrettanto pochi per gli inserimenti dei compagni (Pessina 6,5: Il numero 32 subentra per creare più densità e nel finale in ripartenza va vicino al gol del 3-0).

Malinovskyi 6,5: Il “colonnello” conferma i suoi pregi (le bombe all’incrocio) e i suoi difetti (la protezione del pallone). Rimane il gol assolutamente decisivo in una prestazione ancora non sfavillante (Miranchuk S.V.).

Muriel 6,5: Gara molto difficile per il colombiano poco assistito dai compagni di reparto. Diventa comunque decisivo quando offre a Malinovskyi l’assist per il vantaggio (Ilicic 6,5: L’ingresso dello sloveno è buono. Protagonista dell’azione del raddoppio quando apre con intelligenza su Maehle, nei minuti conclusivi conduce l’azione di contropiede che porta Pessina alla conclusione respinta da Audero).