La finale del Grande Fratello Vip, N.C.I.S. o Presadiretta? La tv del 1° marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 1° marzo su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “In fondo al tuo cuore”: immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per la festa della Madonna del Carmine, la città è sospesa tra ciel o e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio per Ricciardi e Maione inizia un’indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo i nestricabile alla gioia rara dell’amore. Proprio quella gioia che condurrà Ricciardi a un passo da Enrica, per poi fare una scoperta straziante.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà la finale del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Tutto esaurito”, “Musica, maestro!” e “Game over”.

Nel primo, il corpo senza vita del marine Aaron Show viene rinvenuto nel porcile di una fattoria. Sulla scena del delitto, Torres trova la chiave della stanza di un Motel…

Nel secondo, il team N.C.I.S. indaga sull’omicidio di un musicista dell’Orchestra d’Elite della Marina, che si esibisce in eventi diplomatici in tutto il mondo…

Nel terzo, la squadra dell’N.C.I.S. indaga sull’omicidio in diretta streaming di un sottufficiale della Marina, Ian Rojas, giocatore online popolare ed accanito…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. Un comunicato Rai anticipa: “La rabbia, il rancore, le tensioni sociali e le manifestazioni violente, l’estremismo politico, le proteste anti lockdown e il negazionismo no covid, le teorie sul complotto globale e le responsabilità delle piattaforme sul web. Un duro viaggio-inchiesta di “PresaDiretta”, in onda lunedì 1 marzo, alle 21.20, su Rai3, che attraversa lo sciame di odio diffuso nel Paese, per le strade e nel web. Un racconto di Riccardo Iacona dentro lo tsunami dell’odio scatenato dalla pandemia: le aggressioni agli operatori sanitari, gli inseguimenti delle ambulanze, gli shitstorm e le fake news dei negazionisti. Che sta succedendo, la nostra società non riesce più a produrre gli anticorpi contro tutto questo odio? Poi il ruolo delle destre estreme, italiane ma non solo. Chi c’è davvero dietro l’aumento dell’antisemitismo sul web e nel Paese reale? Chi sono i nazisti e i suprematisti bianchi in Italia? Si parlerà anche del movimento di “QAnon”, un complesso di teorie complottiste convinte che esista un network internazionale di satanisti pedofili e una cospirazione per prendere il potere a livello internazionale. PresaDiretta si è infiltrata tra loro per capire chi sono i seguaci italiani, come funziona il percorso di radicalizzazione e quali sono le azioni di contrasto che le piattaforme possono mettere in campo.

Infine, l’inchiesta ha raccontato l’odio contro le donne, che ha riempito la rete ed è dilagato tra le mura domestiche durante il lockdown. Vox Diritti, l’Osservatorio che fotografa l’odio che viaggia nel web, quest’anno ha disegnato una mappa terribile dell’Italia: le donne sono al primo posto tra le categorie più odiate. E intanto i femminicidi, non si sono mai fermati. In questa puntata le storie delle vittime, quelle degli odiatori e dei protagonisti della violenza, le interviste ai più importanti esperti del web e del fenomeno, le fondamentali parole di Liliana Segre, senatrice a vita e testimone della Shoah. Perché è importante capire chi vuole inquinare la convivenza democratica nel nostro Paese e come possiamo difenderci”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”; condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Brick mansions”; su Rai4 alle 21.15 “Underworld”; su La5 alle 21.25 “Rosamunde Pilcher – E improvvisamente fu amore”; su Iris alle 21.10 “Spartacus” e su Italia2 alle 21.10 “Atterraggio d’emergenza”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “L’atlante che non c’è”. Porto Empedocle, Agrigento, Ragusa e Scicli. Le riprese conducono in questi luoghi alla ricerca delle somiglianze architettoniche tra il barocco del Sud della Sicilia e i luoghi immaginari descritti da Camilleri. Un viaggio in cui la letteratura incrocia la fiction italiana assieme a tanti protagonisti.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset