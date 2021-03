Draghi sostituisce Arcuri con il generale Figliuolo

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella giornata di lunedì 1° marzo ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese.

CHI È IL GENERALE FIGLIUOLO

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale.

Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito.

In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015).

Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e NATO Meritorius Service Medal.

GALLONE (FI): GLI ITALIANI GUARDANO A FUTURO CON FIDUCIA

“La nomina del generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, a commissario straordinario per l’emergenza covid è una bellissima notizia e va nella direzione dell’auspicata discontinuità. Dopo aver chiesto per mesi la sostituzione di Domenico Arcuri, condividiamo e sosteniamo la decisione del presidente Draghi di affidare un ruolo così complesso a un uomo, un alpino, che nel suo curriculum vanta esperienze di altissimo livello a capo dei nostri militari anche in scenari internazionali tra i più difficili come l’Afghanistan e il Kosovo. Il contrasto al virus che ha stravolto le nostre vite e danneggiato la nostra economia ha bisogno di competenze, capacità organizzative e decisionali. Sapere che un compito così impegnativo è stato affidato al generale Figliuolo ci fa guardare finalmente al futuro con fiducia. Per gli italiani quella penna da alpino è una garanzia. Per i bergamaschi una certezza. E per me un motivo in più per augurargli buon lavoro e sostenere in Parlamento ogni sua iniziativa”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone.