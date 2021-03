Cuore, competenza e formazione: la pedagogia Aurora

La pedagogia è la scienza della formazione e dell’educazione dell’uomo. La didattica, invece, elabora strategie e pianifica attività in virtù delle linee individuate dal pedagogista e in modo da poter costruire un percorso di educazione e apprendimento. Di conseguenza la didattica può essere considerata la parte pratica della pedagogia.

È quindi fondamentale, durante il processo di apprendimento, comprendere la pedagogia che sta alla base dell’attività didattica in quanto la didattica è fortemente condizionata dal pensiero pedagogico. Purtroppo o per fortuna non esiste la “ricetta” valida per tutti gli studenti ma la pedagogia Aurora intende favorire l’apprendimento tenendo conto della complessità di ogni singolo studente e adottare un pluralismo di strumenti e strategie per favorirne la formazione e l’educazione.

La pedagogia Aurora si focalizza in particolare su tre concetti fondamentali: cuore, competenza e formazione. Il primo concetto mette in evidenza il fatto che la dimensione emotiva è parte integrante di quella cognitiva, pertanto non ci può essere apprendimento trascurando l’aspetto emotivo-relazionale; il secondo concetto, invece, indica che l’obiettivo delle strategie di apprendimento deve essere quello di trasmettere conoscenza ma soprattutto competenze per favorire lo sviluppo dell’autonomia degli studenti.

Il concetto di formazione, infine, chiarisce che il cammino della crescita coinvolge la persona nella sua totalità e che le strategie educative della pedagogia Aurora si pongono l’obiettivo di favorire il processo di formazione di ogni singolo studente, anche nei passaggi di crisi, in modo da incentivare l’attivazione e lo sviluppo delle proprie risorse interiori. Dal focus su tali aspetti è emerso lo slogan cuore, competenza e formazione.

