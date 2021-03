Coppa Europa, a Reiteralm doppio quinto posto per Thomas Belingheri

Il primo podio in Coppa Europa appare ormai alla portata per Thomas Belingheri.

Il 23enne di Colere ha infatti chiuso in quinta posizione le due prove svoltesi a Reiteralm mancando per un soffio l’accesso alla big final.

In grado di sfruttare la conoscenza della pista raccolta durante l’ultima gara di Coppa del Mondo, il portacolori dello Scalve Boarder Team è apparso particolarmente in palla rimanendo sulle code degli avversari.

Costretto ad accontentarsi in entrambe i casi del terzo posto in semifinale, il giovane scalvino ha vinto ambedue le small final confermandosi in grande crescita.

In campo femminile fine settimana positivo per la clusonese Marika Savoldelli, rispettivamente quattordicesima e diciottesima, mentre il compagno di squadra Niccolò Colturi ha concluso la kermesse austriaca lontano dai migliori.