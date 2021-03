Primo Marzo, e la primavera in arrivo si sente proprio anche a Bergamo. Con Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo vediamo se il bel tempo durerà.

ANALISI GENERALE

Il centro di alta pressione, presente tra il Mare del Nord e la Germania, si allunga progressivamente sulla Penisola Italica. Esso manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza assolato almeno fino a giovedì, con valori termici diurni sempre miti.

Lunedì 1 marzo 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia sereno o quasi sereno con rari passaggi di nubi in altitudine. Banchi di nebbia durante la notte ed all’alba sulla Bassa Padana dall’Alessandrino fino al Mantovano. Dal meriggio su tutta la Lombardia sereno o quasi sereno con locale transito di nubi in altitudine in tarda serata dal Varesotto al Pavese: sempre asciutto.

Temperature: minime in diminuzione con valori attorno a 0/3°C fino a 5/6°C nei grandi centri urbani. Massime in lieve aumento con valori piuttosto miti, oscillanti tra 14/17°C.

Martedì 2 marzo 2021

Tempo Previsto: Dapprima sulla Lombardia Occidentale quasi sereno o poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi in altitudine, mentre su Lombardia Orientale sereno o quasi sereno e solo qualche nube alta e sottile verso metà giornata. Sulla Bassa Padana banchi di nebbia fino all’alba dall’Alessandrino al Cremonese (specie lungo il corso del Po). Dal meriggio su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con passaggio di alcuni banchi di nubi in altitudine specie sulla Lombardia Est: Asciutto.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo con valori attorno a 1/4°C fino a 6/7°C nei grandi centri urbani. Massime stazionarie con valori piuttosto miti, oscillanti tra 14/17°C.

Mercoledì 3 marzo 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia quasi sereno e solo qualche passaggio nuvoloso di poco conto; sulla Bassa Padana nella notte ed al mattino presto nebbia o banchi di nebbia in rapida dissoluzione. Dal meriggio su tutta la Lombardia cielo quasi sereno con alcuni passaggi di nubi alte di tipo cirriforme in particolare prima del tramonto.

Temperature: minime stazionarie con valori attorno a 1/4°C fino a 6/7°C nei grandi centri urbani. Massime stazionarie o in lieve aumento con valori piuttosto miti, oscillanti tra 15/18°C.