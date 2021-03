Cavagna, il volontario che mette in ordine San Pellegrino

In ogni paese ci sono figure popolari per il loro impegno nel tenere in ordine strade, parchi pubblici, svuotare cestini o magari solamente raccogliere cartacce dimenticate dai soliti distratti.

Riccardo Cavagna è una di queste figure.

Un volontario immortalato qui mentre è impegnato nella pulizia dei servizi igienici di Via Tasso a San Pellegrino.

Il primo cittadino San Pellegrino, Milesi: scrive: “Grazie di cuore Riccardo per la Tua sempre straordinaria disponibilità!”.

E noi ci uniamo nei ringraziamenti.