Gli ultimi preparativi e poi domani sera le luci del 71° Festival della canzone italiana apre il suo sipario sulla televisione. Da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 e sarà trasmesso ogni sera su Raiuno a partire dalle 20.40.

Padrone di casa, direttore artistico e presentatore, per il secondo anno consecutivo, è Amadeus che ogni serata sarà affiancato da donne diverse e dal sempre presente Fiorello.

Sul palco del teatro Ariston accanto ad Amadeus ci saranno: Matilda De Angelis (prima serata), Elodie (seconda serata), la top model Vittoria Ceretti (terza serata), Barbara Palombelli (quarta serata) e Beatrice Venezi (quarta serata, presenterà la finale delle Nuove Proposte). Per la serata finale in programma sabato 6 marzo si alterneranno sul palco Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri.

Il Festival si articola in cinque serate con 34 cantanti suddivisi in due sezioni: i Campioni sono 26 artisti, mentre la sezione Nuove Proposte vede in gara 8 artisti.

Diodato aprirà il Festival di Sanremo 2021.

Loredana Bertè sarà all’Ariston durante la prima serata con un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo “Figlia di…” in anteprima assoluta.

Martedì 2 marzo, Matilda De Angelis e Amadeus presentano i primi 13 dei 26 Campioni in gara. Questi verranno votati dalla Giuria demoscopica e si formerà una prima classifica. Si esibiscono anche quattro tra le Nuove proposte: il giudizio della Giuria demoscopica, della Sala stampa e del Televoto porterà all’eliminazione di due Giovani, mentre gli altri due andranno direttamente alla serata del venerdì. Si esibiranno: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè.

Mercoledì 3 marzo sarà la volta di: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote.

Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe, sarà ospite mercoledì al Festival di Sanremo.