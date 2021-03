Borgo Palazzo, da mercoledì via ai lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento

A partire dal 3 marzo avranno inizio i lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento in via Borgo Palazzo all’incrocio con via Daste e Spalenga. Lo rende noto A2a, in accordo con l’amministrazione del Comune di Bergamo.

I lavori comporteranno modifiche alla viabilità con deviazione del traffico veicolare ed individuazione di percorsi alternativi con apposita segnaletica. Gli ingressi pedonali e gli accessi carrai verranno comunque garantiti.

L’asfaltatura definitiva verrà realizzata, come concordato con l’Amministrazione Comunale, dopo qualche mese dalla conclusione dei lavori per permettere l’assestamento del terreno.

Per informazioni e segnalazioni: numero verde 800 912 198 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, sito web www.a2acaloreservizi.eu alla sezione Lavori in corso ed i tecnici A2A presenti sui cantieri.