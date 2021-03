Anche alla Fiera di Bergamo sono iniziate le vaccinazioni contro il Covid-19. Lunedì 1 marzo tra le prime a ricevere la dose è stata Angiolina Baldin, 91 anni: “Sto bene e sono contenta di essermi vaccinata, non ero preoccupata – ha dichiarato uscendo dalla struttura di via Lunga -. Mi hanno fatto scegliere il braccio in cui preferivo farmi pungere e ne hanno preso nota, dicendomi che potebbe arrossarsi un po’. Mi hanno avvisato, in caso di febbre, di prendere la Tachipirina 1000. Sono stati molto gentili e professionali. Tutti”.

Nelle prime ore non ci sono state difficoltà. Unica preoccupazione, alcuni anziani che arrivano con largo anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento.

Per il momento, però, non sono state segnalati assembramenti nei pressi dell’ingresso della Fiera, che nei prossimi giorni accoglierà migliaia di anziani che riceveranno il vaccino.

Cinque le tappe previste per chi si deve vaccinare: dopo l’ingresso nella struttura inizia la registrazione, dopodiché il medico che prende in carico il soggetto da vaccinare esegue l’analisi anamnestica, alla quale segue la vaccinazione vera e propria. Somministrata la dose attraverso una veloce puntura nel braccio, viene fatta la registrazione finale. Poi si attende un quarto d’ora per controllare che la persona vaccinata non subisca effetti collaterali, prima dei saluti e dell’indicazione del girono dell’appuntamento per la seconda dose (dopo circa 3 settimane).