“Arancione rafforzato” per Brescia, Como Cremona e 49 Comuni lombardi: 8 bergamaschi

Le varianti del Covid allarmano Regione Lombardia e nella serata di lunedì 1° marzo il presidente Attilio Fontana ha firmato tre nuove ordinanze che entreranno in vigore da mercoledì e dureranno una settimana.

“Arancione rafforzato”, restano chiuse tutte le scuole tranne i nidi e didattica a distanza al 100%. Misure che impattano sulla fascia più giovane della popolazione: d’altronde i focolai di varianti sono partiti proprio in classe, col virus “modificato” che corre veloce tra i ragazzi.

Le misure entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe.

OTTO COMUNI BERGAMASCHI

Restano in zona “arancione rafforzato” fino al 10 marzo gli 8 comuni bergamaschi: Sarnico, Gandosso, Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Villongo, Castelli di Calepio, Credaro.

LE PROVINCE DI BRESCIA E COMO

Tutti i comuni della provincia di Brescia. Ora a questi si aggiungono altri 49 Comuni Lombardi e l’intera provincia di Como.

18 COMUNI DI MANTOVA

Nel dettaglio, entrano in fascia arancione rafforzato anche 18 Comuni della provincia di Mantova (Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere), 12 del pavese (Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo).

DIECI COMUNI NEL MILANESE

Sono dieci i comuni nel milanese che passano in zona “arancione rafforzato”: Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile. Passano in arancione scuro anche i Comuni finora rimasti in fascia rossa (Viggiù, Mede e Bollate): i tre sono stati declassati da rosso ad arancione rafforzato in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica. Qui le misure avranno effetto da giovedì 4 e fino all’11 marzo compreso.

CREMONA E 9 COMUNI

In zona “arancione scuro” passano anche Cremona (capoluogo) e i comuni di Soncino, Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta.