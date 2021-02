Tadej Pogačar vince l’UAE Tour, top ten per i bergamaschi Cattaneo e Masnada

Abu Dhabi si è confermata ancora una volta la capitale del ciclismo mondiale.

La metropoli degli Emirati Arabi Uniti ha infatti incoronato Tadej Pogačar che, dopo il secondo posto dello scorso anno, ha conquistato l’edizione 2021 dell’UAE Tour.

Nonostante i pochi chilometri nelle gambe, il talento dell’UAE-Team Emirates è apparso ancora una volta il più forte legittimando così quanto visto lo scorso anno al Tour de France.

In grado di gestire al meglio gli attacchi di un redivivo Adam Yates (Ineos Grenadiers), il 22enne sloveno ha saputo difendersi al meglio a cronometro aggiudicandosi l’arrivo in salita di Jebel Hafeet.

La penalizzazione di dieci secondi subita al termine della sesta tappa non ha influito sul risultato finale complice l’ampio vantaggio sull’inglese conservato sino all’ultima frazione vinta dall’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).

“L’UAE Tour è una corsa fantastica per l’inizio di stagione e sono felice per questo. Ogni vittoria rimarrà nel mio cuore e questa è speciale per me – ha spiegato nel dopo-gara Pogačar -. Ora faremo la Tirreno-Adriatico e poi valuteremo, corsa dopo corsa, il resto”.

Terza piazza per João Almeida (Deceuninck-Quick Step) che, grazie a una buona prova contro il tempo, è riuscito a strappare il podio all’australiano Chris Harper (Jumbo-Visma).

La corsa a tappa ha visto protagonisti anche i bergamaschi Mattia Cattaneo e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) che hanno chiuso la competizione rispettivamente in ottava e decima posizione.

Bravi a non farsi sorprendere dai ventagli che hanno caratterizzato la prima tappa, il 30enne di Alzano Lombardo e il 27enne di Laxolo hanno faticato nelle tappe più difficili, mettendo a disposizione del compagno di squadra Sam Bennett, quest’ultimo vincitore di due frazioni.

Foto GettySport