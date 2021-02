Speciale Report, Catwoman o Stolen? La tv del 28 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 28 febbraio su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Solo per i miei occhi”: Lolita Lobosco indaga sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana: Bianca Empoli. La donna è un’affermata musicista che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa. Così Lolita si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine. E la scoperta della verità sarà ancora più amara per la nostra bellissima poliziotta.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Pazzi”: il 118 interviene per cambiare gli esiti di una bravata finita male, per porre rimedio ad un viaggio di pesca trasformato in un disastro ed ad un primo appuntamento fallito…

Su RaiTre alle 20 ci sarà uno speciale di Report dal titolo “Terra, acqua, fuoco, aria”, mentre su La7 alle 20.35 “Non è l’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. In studio Walter Zenga racconterà dell’incontro con i figli Andrea e Nicolò. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Giulia Salemi affronta le cinque sfere della trasmissione e un suo ex ragazzo. Inoltre, torna la macchina della verità dell’Alabama per parlare di presunti tradimenti di coppie famose.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “13 hours”; su Italia1 alle 21.20 “Catwoman”; su Rai4 alle 21.20 “Stolen”; su La5 alle 21.05 “Storia d’inverno”; su Iris alle 21.20 “Zabriskie point”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Wild Italy”. Ben nota la sorte dei ghiacciai delle Alpi, condannati a lenta ma inesorabile estinzione, ma pochi sanno che l’ultimo ghiacciaio dell’Appennino, sebbene insidiato da estati sempre più calde e da inverni sempre meno nevosi, assicura le condizioni adatte a specie relitte delle epoche glaciali, giunte dall’Himalaya.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “Il matrimonio che vorrei”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.