Scopriamo, con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo, come si concluderà il weekend.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo di alta pressione, con massimi di oltre 1040 hPa sull’Inghilterra, si protende fino a gran parte del Mar Mediterraneo, Italia compresa, favorendo stabilità atmosferica, inversioni termiche notturne e ristagno di inquinanti nei bassi strati.

Domenica 28 febbraio 2021

Tempo Previsto: Fino al mattino addensamenti di nubi basse lungo la fascia alpina, prealpina e pedemontana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Altrove poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso. Ampie schiarite ovunque nel corso del pomeriggio fino a cieli sereni ovunque entro sera.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +6/+9 °C (+10/+12 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve calo e comprese tra +14/+16 °C;

Lunedì 1 marzo 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per l’intera giornata. Foschie notturne e mattutine in Pianura Padana, con possibili locali nebbie all’alba in bassa pianura. Deboli gelate notturne in aperta campagna.

Temperature: Minime in deciso calo e comprese tra -1/+2 °C (+4/+6 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve aumento e comprese tra +16/+18 °C;

Martedì 2 marzo 2021

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra -1/+2 °C (+4/+6 °C nei grandi centri urbani); Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra +17/+19 °C;