Con un gol per tempo l’Atalanta sbanca Marassi e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, il quarto risultato utile consecutivo dopo il ko interno con la Lazio (ultima sconfitta, era il 31 gennaio).

Contro la Samp, eppure, non è stato tutto semplice per gli uomini di Gasperini – squalificato, in tribuna -. I blucerchiati, infatti, hanno dominato il primo tempo e messo più volte in crisi i bergamaschi, che hanno comunque saputo soffrire per poi colpire alla prima vera occasione.

di 14 Galleria fotografica Sampdoria-Atalanta









Leggi anche Serie A Sampdoria-Atalanta, la diretta del match

Di Malinovskyi, al 40′, la rete che ha aperto le danze: bello scambio con Muriel sui 25 metri e sinistro potente e preciso che fredda Audero.

Nella ripresa la musica è tutta diversa, con la Samp che non riesce praticamente mai a mettere in apprensione la retroguardia nerazzurra. Così, è un monologo atalantino. Al 50′ Maehle trova il raddoppio ma l’urlo di gioia del danese resta in gola perché il Var annulla per fuorigioco di Gosens, autore dell’assist.

Allora i due si scambiano i ruoli e al 70′ il gol del 2-0 è servito: assist di Maehle e stoccata decisiva del tedesco.

Il gol del raddoppio firmato da Robin Gosens

Nel finale un miracolo di Audero su Pessina: il 3-0, forse, sarebbe stata una punizione troppo severa per Ranieri e i suoi ragazzi.

Con i tre punti di Genova l’Atalanta vola a quota 46 e aggancia la Juventus in zona Champions.

Mercoledì sera si torna in campo: nel turno infrasettimanale del 3 marzo al Gewiss Stadium arriva il Crotone.