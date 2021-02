Covid: altri 280 positivi a Bergamo, 3.529 in Lombardia

Sono 280 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 3.529 in tutta la Lombardia a fronte di 37.251 tamponi effettuati secondo ai dati contenuti nel bollettino diffuso domenica 28 febbraio dal ministero della Salute e della Protezione civile. A livello regionale sono 56 gli ingressi nei reparti covid e 19 quelli in terapia intensiva, 37 i decessi.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1.003, Bergamo 280, Brescia 1.016, Como 175, Cremona 169, Lecco 94, Lodi 66, Mantova 153, Monza e Brianza 187, Pavia 144, Sondrio 61, Varese 112.

Sono invece 17.455 i test positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 257.024 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 192.