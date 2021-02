Bergamo, un cartone animato “tutorial” per il rinnovo della carta d’identità

É stato da sempre l’obiettivo degli uffici comunali, in particolare per i servizi erogati dall’anagrafe del Comune di Bergamo: essere più smart, facilmente fruibili e innovativi.

Dopo il nuovo sistema per saltare le code agli uffici (leggi qui), ora arriva un video tutorial dedicato al rinnovo della carta d’identità “per rendere la comunicazione istituzionale piacevolmente fruibile con un video interattivo personalizzato con i dati del singolo cittadino dedotti dall’anagrafe”, racconta l’assessore all’anagrafe Giacomo Angeloni.

Sarà, infatti, un divertente cartone animato personalizzato per ogni singolo cittadino che darà tutte le informazioni sulla carta d’identità digitale e su come fare per rinnovarla. Per visualizzarlo, sarà necessario inquadrare il QRcode presente nella lettera destinata al cittadino inviata dall’ufficio anagrafe per ricordare che sta per scadere la carta d’identità.

“Lunedì 1 marzo partiranno 9000 lettere che avvisano i cittadini con carta scaduta nel secondo semestre 2020 e primo semestre 2021 – spiega Angeloni – Il video ha delle call to action finali che consentono di avere informazioni utili come il modulo per l’assenso del genitore per le carte dei minori, i documenti che servono per il rinnovo, le modalità di accesso della CIE per i servizi on line, i Paesi dove poter espatriare e le informazioni sulla donazione degli organi/tessuti. Abbiamo anche predisposto un video dedicato ad un genitore della famiglia per ricordargli che sta per scadere la carta d’identità del figlio”.

“Ora l’obiettivo è collegare il servizio anagrafe all’app IO in modo che sia la stessa app a comunicarti che la carta d’identità sta per scadere tramite una notifica personalizzata”.

GUARDA QUI IL VIDEO