Il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, G.B., è stato recuperato domenica mattina, 28 febbraio, lungo il fiume Brembo a Camerata Cornello.

Secondo le primissime informazioni l’uomo, residente in paese, sarebbe uscito di strada a bordo della sua utilitaria, rompendo un muretto in pietra e finendo con l’auto sul greto del fiume, dopo un dirupo di circa 20 metri all’altezza di via Orbrembo.

Il muretto in pietra

L’allarme è scattato poco prima delle 8,30, lanciato da un passante che avrebbe notato il mezzo nel fiume.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica, i carabinieri di Bergamo e Zogno per ricostruire l’accaduto e i vigili del fuoco per il recupero della salma e dell’autovettura. Presente anche il sindaco Andrea Locatelli.

Accertamenti in corso.