L’ultimo weekend di febbraio si annuncia all’insegna della primavera. Francesco Sudati ci accompagna scoprire se il bel tempo su Bergamo durerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo di alta pressione interessa gran parte dell’Europa e il Mediterraneo, favorendo stabilità atmosferica con cieli nel complesso sereni, inversioni termiche notturne e ristagno di inquinanti nei bassi strati, ma anche temperature massime decisamente al di sopra dei valori medi attesi per il periodo.

Sabato 27 febbraio 2021

Tempo Previsto: Poco nuvoloso su tutta la regione con qualche annuvolamento più compatto sulle zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni di rilievo associati. Foschie in pianura e nei fondovalli, in diradamento nelle ore centrali. Non si escludono banchi di nebbia notturna e al primo mattino lungo la bassa Pianura Padana.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +6/+8 °C (+10/+12 °C nei grandi centri urbani); Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra +18/+20 °C;

Domenica 28 febbraio 2021

Tempo Previsto: Fino al mattino addensamenti di nubi basse lungo la fascia prealpina e pedemontana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Altrove poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso. Ampie schiarite ovunque nel corso della giornata.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +8/+10 °C (+11/+13 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve calo e comprese tra +15/+17 °C;