Treno per Orio, Carretta: “Regione Lombardia dia risposte a Boccaleone”

È stata depositata all’ufficio protocollo di Regione Lombardia un’interrogazione con risposta scritta che riguarda Bergamo, il treno per Orio e l’impatto che avrà sul territorio del quartiere di Boccaleone.

Niccolò Carretta, il consigliere regionale bergamasco di Azione primo firmatario del documento, ha voluto chiamare in causa anche l’Assessorato alle Infrastrutture di Regione Lombardia guidato da Claudia Maria Terzi, per chiarire alcuni punti fondamentali per il quartiere: “L’interrogazione ha il fine di rendere pubbliche le valutazioni tecniche, economiche, infrastrutturali, urbanistiche, sociali e di impatto sul quartiere di Boccaleone che Regione Lombardia ha fatto in merito alle eventuali alternative prese in considerazione rispetto alla previsione del viadotto previsto nel progetto – oltre che, più specificamente, in merito alla fattibilità dell’interramento del tracciato come richiesto dai residenti e dal Comitato di Quartiere, e, qualora ritenuto non fattibile, le relative motivazioni”.





“Ritengo poi utile conoscere – prosegue Carretta – quali siano gli intendimenti e le valutazioni, anche tecniche, fatte da Regione Lombardia in merito alla previsione di una fermata a servizio della Fiera di Bergamo e del quartiere di Boccaleone (fermata “Fiera/Boccaleone”)”.

“In ultima istanza ho chiesto a Regione Lombardia, congiuntamente a RFI e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il piano dettagliato delle diverse fasi di lavorazione, dei relativi impatti sulla viabilità, sulle connessioni e sulle mitigazioni previste; un atto di doveroso coinvolgimento”.

“Auspico in una chiara ed esaustiva risposta dell’Assessorato che, sono certo, saprà costruire un documento di risposte utili per chiarire dubbi legittimi. Siamo di fronte a un grande investimento strategico per Regione Lombardia e per il sistema aeroportuale del nord Italia, soprattutto in vista delle Olimpiadi 2026; bisogna tuttavia saper dare risposte a tutti e tenere in considerazioni le tante osservazioni fatte in queste settimane. La maggiore trasparenza possibile aiuta tutti a comprendere al meglio il significato dell’opera e il suo valore.”