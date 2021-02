Slalom gigante di Bansko, primi punti in Coppa del Mondo per Filippo Della Vite

Il futuro dello sci alpino bergamasco è saldamente nelle mani di Filippo Della Vite.

Il 19enne di Ponteranica ha sorpreso i tecnici durante lo slalom gigante di Bansko c0gliendo i primi punti di Coppa del Mondo.

Al rientro in pista dopo i Mondiali di Cortina, il portacolori delle Fiamme Oro Moena non si è fatto spaventare dal tracciato barrato chiudendo la competizione in sedicesima posizione e risultando il migliore italiano al traguardo

Nonostante il pettorale numero 44, l’azzurro è riuscito a cogliere la prima qualificazione della carriera recuperando nella parte finale della “Marc Girardelli” e chiudendo la manche inaugurale con il ventottesimo parziale.

Per nulla intimorito dalla pressione accumulata fra una discesa e l’altra, Della Vite ha sfruttato la pista liscia attaccando sin dall’uscita dal cancelletto.

Impostando una sciata molto vicina ai pali, il giovane cresciuto fra le fila dello Sci Club Radici Group ha commesso un piccolo errore sull’ultimo dosso che non ha compromesso una prestazione sopraffina.

In grado di firmare il secondo miglior tempo di manche, il poliziotto orobico ha tagliato la linea d’arrivo con 2″73 di ritardo da Filip Zubcic, recuperando così dodici posizioni.

Mantenendo linee particolarmente tese e prendendosi parecchi rischi, il 28enne croato si è aggiudicato la terza vittoria nel massimo circuito precedendo di quattro decimi il campione iridato Mathieu Faivre e di nove l’austriaco Stefan Brennsteiner.

Fuori dal podio invece il francese Alexis Pinturault che si è dovuto accontentare del quarto posto dopo aver affrontato buona parte della seconda manche con un solo bastoncino.

Filippo Della Vite avrà ora l’opportunità di ripetersi nel secondo gigante in programma nella mattinata di domenica 28 febbraio con un occhio di riguardo per i Mondiali Juniores in programma nella località bulgara a partire da mercoledì 3 marzo.