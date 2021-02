Sci di fondo, Schilpario ospiterà la Coppa Italia e i Campionati Italiani Under 14

Spesso e volentieri si sprona i giovani a seguire le orme dei grandi campioni affinchè possano realizzare i propri sogni.

A Schilpario gli esempi non mancano partendo da Giulio Capitanio e Fabio Maj, cresciuti direttamente all’ombra del Pizzo Camino, passando per Maurilio De Zolt, Giorgio Vanzetta e Manuela Di Centa che in passato hanno solcato le nevi scalvine.

Leggendo questi nomi è quindi possibile ripercorre la storia dello sci di fondo italiano, un percorso che farà nuovamente tappa nella località orobica dal 5 al 7 marzo prossimi,

Complice l’annullamento della tappa di Val Casies, la stazione sciistica ospiterà la tappa di Coppa Italia Senior e Under 23 che vedrà al via tutti gli azzurri non impegnati ai Mondiali di Oberstdorf.

Numerose le promesse degli sci stretti attese fra le quali spiccano i nomi di Valentina Maj, atleta inserita nel progetto Milano-Cortina 2026 insieme alla clusonese Martina Bellini, e di Lucia Isonni.

La manifestazione, organizzata dallo Sci Club Schilpario in collaborazione con lo Sci Club Oltre CPA di Omar Galli, sarà l’occasione di veder all’opera anche le nuove leve del fondo tricolore che si sfideranno nei Campionati Italiani Under 14.

Partendo dallo Stadio del Fondo, i giovani atleti si affronteranno sulla prima salita che li accompagnerà su un leggero falsopiano, antipasto prima della seconda e decisiva ascesa.

Lanciandosi lungo una discesa particolarmente tecnica, i concorrenti saranno chiamati all’ultima rampa che li porterà nei pressi del traguardo.

Quest’ultima non sarà tuttavia affrontata dalle ragazza che prenderanno direttamente la via dell’arrivo.

Ad aprire le danze nella giornata di venerdì 5 marzo saranno quindi gli specialisti della Gimkana Sprint XCX in tecnica libera, mentre il giorno successivo vi saranno le prove individuali prima di chiudere la rassegna con la staffetta 4 x 3,3 chilometri in classico.

Lo skating sarà invece protagonista della due giorni di Coppa Italia che vedrà gli atleti impegnati nella 10 chilometri maschile e nella 5 chilometri femminile in programma sabato 6 marzo.

La formula a inseguimento caratterizzerà invece la giornata conclusiva con gli sciatori chiamati a percorrere le medesime distanze, ma con modalità di gara differenti.