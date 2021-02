Presolana, 67enne non torna dall’escursione: iniziano le ricerche

Stanno proseguendo anche nella mattina di sabato 27 febbraio le ricerche dell’uomo di 67 anni non rientrato dopo un’escursione in Presolana.

Aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire sulla cima della ma il ritardo rispetto ai tempi previsti ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. Sul posto anche l’elisoccorso di Brescia di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), abilitato per il volo notturno. I tecnici della VI Delegazione Orobica hanno individuato delle tracce: mentre l’elisoccorso esplorava l’area dall’alto, le squadre hanno perlustrato la zona della Grotta dei pagani fino alla cima.

Dalla mattina di sabato 27 febbraio è sul posto l’elisoccorso di Bergamo.