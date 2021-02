Ottilie Von Faber-Castell, Indovina chi viene a cena o Sing? La tv del 27 febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 27 febbraio su RaiUno alle 21.30 la fiction “Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa”. La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mai fidarsi degli sconosciuti”: la squadra accoglie un nuovo membro: l’agente speciale Tiffany Wallace che arriva, come nuova partner di Scola, proprio in coincidenza con un attacco armato che ha provocato una strage…

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Su La 7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.45 c’è “Indovina chi viene a cena”; su Rete4 alle 21.25 “Banana Joe”; su Italia1 alle 21.15 “Sing”; su Rai4 alle 21.20 “Il Clan”; su Iris alle 21.10 “La mossa del diavolo” e su Italia2 alle 21.10 “Il tunnel dell’orrore”

Su Rai5 alle 20.30 andrà in scena “La scuola delle mogli”. Una commedia sapiente e di sorprendente maturità: vi si respira un’amarezza ed una modernità come solo negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare. Vi è la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e quello tragico. Il tutto avviene in un piccolo mondo con pochi personaggi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

