Mercato della Terra, Roby Facchinetti e I Pinguini: gli eventi del week-end

Da lunedì 1° marzo la Lombardia tornerà in zona arancione: sabato 27 e domenica 28 febbraio ci sarà un nuovo week-end in zona gialla. Sarà possibile, quindi, spostarsi tra un Comune e l’altro sempre prestando attenzione al rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid.

Oltre alla possibilità di fare uscite vi sono anche eventi online: ecco alcune idee per il fine-settimana in Bergamasca.

Sabato 27 febbraio a Bergamo torbna il Mercato della Terra. Verrà presentato il Kit della Cassoeula, in esclusiva sabato 27 febbraio.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra i produttori del Mercato che uniscono le forze, e soprattutto il loro prodotti, per fornirvi un kit completo per la preparazione di un classico della cucina lombarda: la #cassoeula.

La carne verrà fornita dall’Azienda Azienda Agricola Rubis Alessandro le verdure da Ridibio e la farina per la polenta dall’Azienda Agricola Riboli, storici partecipanti del nostro mercato.

Se siete interessati potete prenotare il kit contattando Rubis Alessandro (348 566 8352) alerubis@me.com e venire a ritirarlo direttamente al mercato.

La cassoeula

La cassoeula è un piatto della tradizione contadina che le famiglie preparavano con pochi ingredienti poveri: i resti del maiale, la verza che si coltivava nei campi e che veniva raccolta dopo la prima gelata, una carota e una cipolla per insaporire. La cassoeula era al tempo stesso un piatto sostanzioso e gustoso.

Altrettanto caratteristico è il nome, che si ipotizza derivi o dalla casseruola che è la pentola in cui si prepara, o dal casseou che è il cucchiaio con cui si mescola.

Solitamente veniva preparato nelle giornate più fredde dell’inverno. Era l’ideale per riunire la famiglia attorno ad una pentola fumante e forse è anche per questo che la ricetta della cassoeula ha attraversato i secoli ed è stata tramandata fino ai nostri giorni.

Nel kit troverete anche la farina di Mais Rosso Antico dell’Azienda Agricola Riboli. Per la preparazione consigliamo di utilizzare un rapporto 1:4 di farina-acqua e di lasciar cuocere per almeno 1 ora.

Non vi resta che mettervi ai fornelli e farci sapere com’è andata!

Ricordiamo ancora i contatti per prenotare il kit: Rubis Alessandro tel. 348566 8352.

Il costo del Kit per 6 persone è di 16 euro.

Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. I concerti ed eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it

L’Ultimo Concerto? E’ un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede insieme, per la prima volta, oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. L’obiettivo primario è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà.

L’iniziativa oggi annuncia il coinvolgimento di molti nomi del panorama musicale italiano. Artisti che hanno aderito per dimostrare la loro massima solidarietà verso questi spazi che spesso sono stati l’anello di congiunzione tra le prime esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in un contatto intimo e diretto con i propri fan.

Sul palco del DRUSO, il 27 febbraio in streaming, ci sarà Roby Facchinetti.

Non ha bisogno di presentazioni, per Bergamo in particolare Robi rappresenta l’eccellenza della musica.

La musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali per la crescita degli artisti e del mondo della musica. Non solo. L’ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live, l’incontro con suoni di ogni tipo, sono fondamentali per la crescita culturale delle persone e sostengono processi di coesione sociale.

I Live Club, siano essi sale private o circoli, giocano un ruolo di primo ordine in questo contesto. Infatti, secondo i dati SIAE, le attività legate alla musica live rappresentano il primo settore in assoluto sia per numero di presenze, sia per valore della spesa del pubblico. È il secondo settore dopo il Cinema per numero di spettacoli e, con riferimento al volume d’affari, è secondo solo dopo lo sport.

È un comparto che ogni anno coinvolge oltre 7 milioni di persone a livello nazionale contando soltanto le presenze che partecipano agli eventi nei Live Club e Festival e fornisce lavoro a circa 30.000 professionisti.

I Live Club, a prescindere da forma giuridica, dimensione e localizzazione hanno un comune denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla creatività e alla promozione degli artisti, organizzando eventi di musica originale dal vivo.

Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza attraverso esposizioni di arti visive, cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi ed incontri di approfondimento. Sono luoghi multifunzionali e multidisciplinari, di promozione culturale e del proprio territorio.

Questa ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello spettacolo. Eppure, fino a oggi, non è mai mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri.

Ecco quindi l’azione congiunta di locali e artisti, insieme per quello che viene annunciato come “L’Ultimo Concerto?”

Il 27 febbraio, diviene quindi una data importantissima, un momento per rivedere gli artisti che amiamo salire su questi palchi. Per riscoprire o conoscere questi luoghi. Per ricordare le incredibili emozioni che queste realtà ci hanno regalato negli anni. Un appuntamento per amplificare le voci, per decantare l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero più concerti.

Ecco la line-up completa fino a oggi:

BIANCO dallo SPAZIO211 di Torino

BOBO RONDELLI dal BORDELINE di PISA

BRUNORI SAS + NAIP + CIMINI dal MOOD SOCIAL CLUB di Rende (CS)

BUZZY LAO dal FABBRICA102 di Palermo

COLAPESCE & DIMARTINO dai MAGAZZINI GENERALI di Milano

CACAO MENTAL dall’ARCI BELLEZZA di Milano

CECCO E CIPO dal VIPER di Firenze

CMQMARTINA, dall’HALL di Padova

COSMO dal FABRIQUE di Milano

DESTRAGE dal LEGEND di Milano

DIODATO dal LIVE CLUB di Trezzo sull’Adda

DUNK da LATTERIA MOLLOY di Brescia

ELIO E LE STORIE TESE dal CAMPUS di Parma

ERICA MOU dallo SPAZIOPORTO di Taranto

ESPANA CIRCO ESTE da ARCI KALINKA di Carpi (MO)

EUGENIO CESARO (EUGENIO IN VIA DI GIOIA ) dall’OFF TOPIC di Torino

EUGENIO RODONDI dal MAGAZZINO SUL PO – Arci di Torino

FINLEY e DUO BUCOLICO dal VIDIA di Cesena

FUH dal CINEMA VEKKIO di Corneliano D’Alba (CN)

GAZEBO PENGUINS dal MATTATOYO – Arci di Carpi (MO)

GHEMON dal GERMI di Milano

GIORGIO CANALI dal CAP10100 di Torino

GIUDA dallo SPLINTER CLUB – Arci di Parma

GNUT da MMB di Napoli

KUSHER da CANTINE COOPUF di Varese

LACUNA COIL dall’ALCATRAZ di Milano

LA MALASORTE dallo ZEI SPAZIO SOCIALE di Lecce

LEGNO da LA LIMONAIA di Fucecchio (FI)

LION D dal VIBRA – Arci di Modena

LOS AMIGOS dal CIRCOLO CULTURALE FLORIDA – Arci di Modena

LO STATO SOCIALE dal LOCOMOTIV di Bologna

MAMAMICARBURO dal VIZI DEL PELLICANO – Arci di Correggio (RE)

MANNAGGIA dallo SPARWASSER – Arci di Roma

MANUEL AGNELLI & RODRIGO D’ ERASMO dal BLOOM di Mezzago (MB)

MARCO FRATTINI (C’MON TIGRE) dal DIAGONAL di Forlì

MARINA REI dall’ANGELO MAI di Roma

MECÒ E IL CLAN dal RADECHE FONNE – Arci di Belforte del Chienti (MC)

MELLOW MOOD dal CAPITOL di Pordenone

METIS dall’ARCI APP COLOMBOFILI di Parma

MINISTRI dal NEW AGE di Roncade (TV)

MIRKOEILCANE dal LARGO VENUE di Roma

MUDIMBI dal MAMAMIA di Senigallia (AN)

ORCHESTRA SENZASPINE dal MERCATO SONATO – Arci di Bologna

PINGUINI TATTICI NUCLEARI + CARA CALMA dallo SPAZIO POLARESCO di

Bergamo

PUNKREAS dal CIRCOLONE DI LEGNANO (MI)

RENZO RUBINO dal CASTELLO VOLANTE di Corigliano d’Otranto

ROBY FACCHINETTI dal DRUSO di Bergamo

ROY PACI dal CANDELAI di Palermo

SUBSONICA dall’HIROSHIMA MON AMOUR di Torino

SUD SOUND SYSTEM + APRÈS LA CLASSE al DEMODÈ di Modugno (BA)

SVETLANAS dal BLACKSTAR di Ferrara

TASSO + BAND da L’ARTEFICIO – Arci di Torino

THE MANGES dallo SKALETTA ROCK CLUB – Arci di La Spezia

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI dall’ASTRO CLUB di Fontanafredda (PD)

UNRULY GIRLS dal KINETTA SPAZIO LABUS di Benevento

ZEN CIRCUS dal THE CAGE di Livorno

L’Ultimo Concerto?

27 febbraio alle 21

www.ultimoconcerto.it