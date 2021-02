Il Mercato della Terra presenta il Kit della Cassoeula, in esclusiva sabato 27 febbraio. L’appuntamento è dalle 8.30 alle 13 sul Sentierone, nel cuore di Bergamo.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra i produttori del Mercato che uniscono le forze, e soprattutto il loro prodotti, per fornirvi un kit completo per la preparazione di un classico della cucina lombarda: la #cassoeula.

La carne verrà fornita dall’Azienda Azienda Agricola Rubis Alessandro le verdure da Ridibio e la farina per la polenta dall’Azienda Agricola Riboli, storici partecipanti del nostro mercato.

Se siete interessati potete prenotare il kit contattando Rubis Alessandro (348 566 8352) alerubis@me.com e venire a ritirarlo direttamente al mercato.

La cassoeula.

La cassoeula è un piatto della tradizione contadina che le famiglie preparavano con pochi ingredienti poveri: i resti del maiale, la verza che si coltivava nei campi e che veniva raccolta dopo la prima gelata, una carota e una cipolla per insaporire. La cassoeula era al tempo stesso un piatto sostanzioso e gustoso.

Altrettanto caratteristico è il nome, che si ipotizza derivi o dalla casseruola che è la pentola in cui si prepara, o dal casseou che è il cucchiaio con cui si mescola.

Solitamente veniva preparato nelle giornate più fredde dell’inverno. Era l’ideale per riunire la famiglia attorno ad una pentola fumante e forse è anche per questo che la ricetta della cassoeula ha attraversato i secoli ed è stata tramandata fino ai nostri giorni.

La ricetta

Ecco la versione bergamasca della cassoeula, secondo una ricetta che ci è stata fornita da uno storico socio e amico di Slow Food, Da Mimmo ai colli, e che potrete cucinare proprio utilizzando gli ingredienti del territorio forniti dai nostri produttori.

Ecco gli ingredienti per 6 persone:

1 kg di costine di maiale

alcune cotenne

300 gr di salsiccia

1 cavolo verza

1 carota

1 gambo di sedano

1 cipolla

olio d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

La preparazione

Iniziate tritando la cipolla, la carota e il sedano e mettete il tutto a soffriggere in una casseruola con un filo d’olio.

Aggiungete poi le cotenne e condite con sale e pepe. Coprite con acqua e cuocete fino a quando l’acqua è interamente evaporata.

Unite le costine e lasciatele cuocere per circa un’ora per farle insaporire.

Nel frattempo scottate le foglie del cavolo in acqua bollente e mettetele nella casseruola. Infine aggiungete la la salsiccia punzecchiata e cuocete ancora per un’altra ora fino a quando non otterrete un sugo leggermente denso. La vostra cassoeula è pronta per essere servita!

Noi vi consigliamo di accompagnarla con la polenta, come nella più classica delle tradizioni bergamasche.

Nel kit troverete anche la farina di Mais Rosso Antico dell’Azienda Agricola Riboli. Per la preparazione consigliamo di utilizzare un rapporto 1:4 di farina-acqua e di lasciar cuocere per almeno 1 ora.

Non vi resta che mettervi ai fornelli e farci sapere com’è andata!

Ricordiamo ancora i contatti per prenotare il kit: Rubis Alessandro tel. 348566 8352.

Costo del Kit per 6 persone 16€