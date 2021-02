Covid, sono 4.191 i nuovi positivi in Lombardia: 315 a Bergamo

Il Ministero della Salute rende noto che sono 18.916 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Nella giornata di venerdì 26 febbraio i positivi erano stati 20.499. Aumentano invece le vittime: 280 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 253 nella giornata di venerdì.

Sono 323.047 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 325.404 di venerdì 265 febbraio. Il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al giorno precedente quando era 6,3%.

Sono 2.216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 22 unità rispetto a venerdì. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 163. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.372 persone, 80 in più del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono 411.966, con un incremento di 7.302.

I DATI IN LOMBARDIA

Sono 4.191 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 45.865 tamponi effettuati (9,14%), su un totale di 6.612.378 da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 49 decessi che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 28.324. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.062, di cui 435 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 59.217 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 507.514 (+1.695). Gli attualmente positivi in totale sono 63.714.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia:

Milano 1138,

Bergamo 315,

Brescia 955,

Como 241,

Cremona 164,

Lecco 173,

Lodi 74,

Mantova 182,

Monza e Brianza 401,

Pavia 169,

Sondrio 37,

Varese 245.