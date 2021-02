Covid, Fontana firma l’ordinanza: Valgoglio è in fascia rossa

Il presidente Attilio Fontana, sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, il 27 febbraio ha firmato l’Ordinanza n. 710 che inserisce in fascia rossa il comune di Valgoglio in provincia di Bergamo. L’Ordinanza entrerà in vigore alle ore 18 del 28 febbraio e sarà valida fino al 7 marzo.

Valgoglio, piccolo paese dell’alta Valle Seriana, nei giorni scorsi ha visto aggravarsi il bilancio dei contagi da Covid, con 36 positivi su una popolazione di 586 abitanti. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 18 di domenica 28 febbraio e sarà valido fino al 7 marzo, scaturisce da una segnalazione della Commissione Indicatori dell’Ats di Bergamo, riunita sabato 27 febbraio, e arriva anche in seguito a un confronto con il sindaco di Angelo Bosatelli, con il presidente dell’ambito territoriale Valle Seriana Superiore Flavia Bigoni, ed il presidente del distretto Bergamo Est Gabriele Cortesi.

Il sindaco aveva già dato ordine di chiudere la scuole materna e primaria, oltre alle attività commerciali con esclusione del negozio di generi alimentari e tabaccheria. La serrata era scattata nella giornata di sabato 27 febbraio: nel paese che conta 586 abitanti dell’alta Valle Seriana, la situazione contagi si era aggravata nei giorni scorsi con 26 casi di Covid-19 e cinque persone ricoverate in ospedale.