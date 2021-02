“Vairus”, il purificatore d’aria della Bertronic efficace anche sul Covid

Trascorriamo il 90% della nostra vita in casa, in ufficio o all’interno di ambienti chiusi.

Se il livello di inquinamento ambientale atmosferico viene continuamente monitorato, la qualità dell’aria interna invece viene spesso trascurata nonostante i livelli di sostanze nocive siano da 2 a 5 volte maggiori rispetto all’esterno.

“Vairus” -questo è il nome del prodotto- è un sistema efficiente di depurazione dell’aria che elimina le sostanze volatili nocive (batteri, virus, allergeni, voc, fumo di sigaretta, etc.) e nel contempo gli odori, grazie a un sistema innovativo miniaturizzato che sfrutta celle fotocatalitiche in Biossido di Titanio e Led UV-A.

Un laboratorio accreditato ha determinato inoltre l’efficacia virucida del dispositivo Vairus contro il ceppo virale SARS-CoV-2_COV2019, effettuando il test sul filtro che ha determinato, ad un tempo di contatto di 5 minuti, un abbattimento medio del 99.94% del virus.

È bene precisare che per sua natura un purificatore d’aria non può garantire l’impossibilità di contrarre un virus e che non deve essere utilizzato come sostituto delle normali misure di prevenzione e protezione dal contagio.

Il purificatore d’aria è stato ideato e progettato da Bertronic, azienda di Stezzano leader nel settore dell’elettronica per la progettazione e la produzione di schede e apparecchiature, guidata da Marino Bertazza e la moglie Grazia Fuselli. Il progetto “Vairus” è stato sviluppato da un giovane team coordinato da Simone Besghini che, insieme a Stefania Bertazza, rappresentano il futuro generazionale dell’azienda.

Il dispositivo “intelligente” Vairus consente la verifica, anche da remoto, della qualità dell’aria che respiriamo diventando quindi anche uno strumento di monitoraggio. Il purificatore è stato pensato per essere combinato anche con i sistemi di illuminazione tradizionale e gestito tramite smart device, integrandosi perfettamente con i prodotti a LED della divisione lighting di Bertronic dal marchio Essenzialized.

“La pandemia ci ha resi più sensibili e attenti alla nostra salute e quindi anche alla qualità dell’aria degli ambienti in cui viviamo – spiega Grazia Fuselli – Vairus nasce in particolare per aumentare il nostro benessere e ridurre l’insorgenza di specifiche allergie o altri effetti respiratori dovuti all’eccessiva esposizione ad agenti chimici e biologici. Il Design compatto e minimalista che ci ha permesso di vincere l’ambito premio Archiproducts Design Awards 2020 – sottolinea la titolare di Bertronic – lo rende perfetto per molteplici ambiti di applicazione quali uffici, negozi, abitazioni, scuole e studi medici”.

L’innovativo sistema di purificazione dell’aria di Vairus, durante il suo processo, non genera Ozono o altre sostanze tossiche, quindi può essere utilizzato anche in presenza di persone e, a differenza dei tradizionali depuratori d’aria con filtri Hepa o carboni attivi, non trattiene le sostanze ma le distrugge riducendo al minimo anche la manutenzione.