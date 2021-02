Un centro vaccini anche a Clusone: offerti gli spazi delle suore Figlie della Sapienza

Dopo aver attivato l’hub vaccinale di Chiuduno, l’Asst Bergamo Est è pronta a mettere a disposizione del territorio bergamasco anche un altro punto vaccini, questa volta in Val Seriana.

La località prescelta è Clusone, con l’occasione che si è presentata grazie all’offerta degli spazi di via Trieste 12-14 dell’Istituto Figlie della Sapienza.

“Di fatto gratuitamente – spiega il direttore amministrativo dell’Asst Bergamo Est Gianluca Vecchi – Visti gli spazi e i percorsi da creare, potremo attivare fino a 5 linee vaccinali. A livello organizzativo riprodurremo quanto già fatto a Chiuduno, dove le linee sono potenzialmente 18: ci sarà un percorso iniziale di accettazione, uno spazio di attesa, uno spazio per l’anamnesi svolta dai medici e la zona di inoculazione. Un altro spazio, infine, quello in cui far sostare per 15 minuti il paziente, in attesa di capire se ha sviluppato effetti collaterali al vaccino”.

Un’iniziativa che l’azienda sanitaria vuole portare a termine e attivare il prima possibile: “Sicuramente è una nostra priorità – conferma il dottor Vecchi – La speranza è quella di renderlo disponibile entro la prima decade di marzo, non appena avremo reclutato il personale necessario. Ovviamente quello è il punto più critico, perché per rendere operativa una struttura simile ci serviranno circa una ventina di medici e altrettanti infermieri qualora dovessimo lavorare su un solo turno, con i due turni i numeri raddoppierebbero”.

Discorso differente, invece, per il personale che gestirà la logistica del punto vaccinale, dall’arrivo del paziente all’assistenza nei percorsi interni: “Da questo punto di vista abbiamo un grosso sostegno da parte dei volontari, in particolare dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo e dal gruppo Alpini di Celadina – spiega Vecchi – Su Chiuduno il gruppo è già stato ingaggiato, per Clusone ne serviranno altri 6-7 per ogni eventuale turno”.

“Quando ci sono necessità e urgenza l’Accademia dello Sport risponde sempre presente – commenta orgoglioso Giovanni Licini – Dopo gli sforzi profusi durante la prima ondata, siamo ancora qui pronti a fare la nostra parte per aiutare il nostro territorio. Merito dei nostri straordinari volontari, che hanno subito risposto all’appello mettendo a disposizione il proprio tempo, ma anche degli amici sponsor: per l’allestimento degli spazi a Clusone abbiamo trovato l’ampia disponibilità di Marzio Carrara, patron della Cpz di Costa di Mezzate, che metterà a disposizione arredi e attrezzature particolari per circa 15mila euro. Contiamo di raccogliere altri fondi dalle 6 gare di golf che organizzeremo da aprile a settembre: tutto il ricavato verrà devoluto per le attività di assistenza del territorio, finanziando i progetti più urgenti”.