Romano, trovati con un chilo di droga, seimila euro e munizioni: due arresti

Nella serata di giovedì 25 febbraio i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto N.A.C., 22enne pregiudicato di Bariano e R.A., 42enne pluripregiudicato di origine marocchina residente a Cortenuova, poiché colti in possesso di un chilogrammo di hashish.

I militari della Stazione di Romano di Lombardia, insospettiti per la presenza di un’autovettura in via Strada Campagna, hanno proceduto al controllo dei due occupanti che, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di dieci panetti di hashish del peso complessivo di un chilogrammo oltre a quasi 6.000 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività.

A seguito di successiva perquisizione domiciliare, R.A. è stato trovato in possesso anche di 12 cartucce calibro 12 illegalmente detenute e denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per questo reato.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà in modalità telematica nella mattinata di venerdì.