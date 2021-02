Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati ci porta alla scoperta del tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo di alta pressione interessa gran parte dell’Europa e il Mediterraneo, favorendo stabilità atmosferica con cieli nel complesso sereni, inversioni termiche notturne e ristagno di inquinanti nei bassi strati, ma anche temperature massime decisamente al di sopra dei valori medi attesi per il periodo.

Venerdì 26 febbraio 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con foschie in pianura e nei fondovalli, in diradamento nelle ore centrali. Non si escludono banchi di nebbia notturna e al primo mattino lungo la bassa Pianura Padana. In serata aumento della nuvolosità sulle zone alpine.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra +4/+6 °C (+9/+12 °C nei grandi centri urbani); Massime stazionarie e comprese tra +19/+21 °C;

Sabato 27 febbraio 2021

Tempo Previsto: Poco nuvoloso su tutta la regione con qualche annuvolamento più compatto sulle zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni di rilievo associati. Foschie in pianura e nei fondovalli, in diradamento nelle ore centrali. Non si escludono banchi di nebbia notturna e al primo mattino lungo la bassa Pianura Padana.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +6/+8 °C (+10/+12 °C nei grandi centri urbani); Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra +18/+20 °C;

Domenica 28 febbraio 2021

Tempo Previsto: Fino al mattino addensamenti di nubi basse lungo la fascia prealpina e pedemontana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Altrove poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso. Ampie schiarite ovunque nel corso della giornata.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +8/+10 °C (+11/+13 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve calo e comprese tra +15/+17 °C;