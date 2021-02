Mondiali Juniores di sci, i bergamaschi Della Vite e Bendotti guidano l’Italia

A distanza di pochi giorni, Filippo Della Vite tornerà ad assaporare il clima dei Mondiali.

Convocato per la rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo e chiamato a svolgere il ruolo di apripista, il 19enne di Ponteranica sarà uno dei protagonisti della kermesse dedicata agli juniores.

Organizzata in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, la competizione si svolgerà a Bansko dal 3 al 10 marzo e sarà un’occasione importante per il giovane talento bergamasco per confrontarsi con i propri coetanei.

Ad accompagnarlo sulle nevi bulgare vi sarà anche il castionese Matteo Bendotti, il quale proverà a far bene nelle discipline tecniche dopo aver già ottenuto i primi punti di Coppa Europa.

A completare il contingente azzurro (ridotto all’osso a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito soprattutto il settore femminile) vi saranno infine Tommaso Saccardi e Giovanni Franzoni, che cercherà di sfruttare l’esperienza raccolta fra i grandi.