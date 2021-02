"La montagna merita rispetto", è uno degli slogan visti nella mattinata di venerdì (26 marzo) in centro a Bergamo in occasione della protesta degli operatori montani della Valli bergamasche.

Ristoratori, albergatori, impiantistici, sindaci e maestri di sci, erano alcune decine in piazza Matteotti, fuori da Palazzo Frizzoni, per chiedere aiuti in merito alla situazione di crisi che il comparto turistico sta vivendo a causa della pandemia e delle relative misure di contenimento del contagio.

"Chiediamo rispetto e attenzione - avevano scritto gli organizzatori nel volantino in cui presentavano l'iniziativa - . Nonostante gli investimenti fatti per le continue promesse di apertura poi rinnegate all'ultimo minuto, il Governo non ha previsto ristori adeguati".

"Chiediamo aiuti economici adeguati - proseguono - a rimborso di quanto investito per riaprire e per il lavoro perso. Oltre a chiarezza e tempistiche adeguate".

A fianco degli operatori della montagna anche diversi politici locali, di tutti gli schieramenti, che sono passati da piazza Matteotti per dimostrare la propria vicinanza a chi manifestava.

Tra loro anche l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni, tra l'altro albergatrice si Selvino, che ha dato voce alla protesta con l'intervento nel video qui sopra.

Con un tweet anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha voluto dire la sua a sostegno della protesta: