Il cantante mascherato, Il mai nato o Art night? La tv del 26 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 26 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il principio di indeterminazione”: Shaun e la sua equipe hanno un paziente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente inspiegabili. Enrique invita Claire a bere un caffè insieme…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno protagonisti su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con la semifinale del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta di “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Survive the Night”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il cuore di mio padre”; su Iris alle 21.10 “Dove osano le aquile” e su Italia2 alle 21.10 “Il mai nato”.

Rai5 alle 20.55 proporrà “Art night – Il madre di Napoli e il mart di Rovereto”: due luoghi diversi, nell’architettura dei palazzi che li ospitano, nell’evoluzione delle collezioni, nel rapporto con i territori così profondamente diversi. Due luoghi accomunati dal progetto di essere centro di riferimento per l’arte contemporanea italiana.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai