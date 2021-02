I dati della cabina di regia: la Lombardia rischia la zona arancione

In base al monitoraggio della Cabina di Regia la Lombardia, insieme a Piemonte e Marche diventeranno arancioni. Non è l’Rt a farle spostare di zona, perché resta sotto 1 (precisamente 0,99, cioè la media dei due intervalli 0,93 e 1,03), ma il rischio, per tutte e tre è molto elevato.

La Lombardia, infatti, ha un Rt pari a 0,82, ma un rischio alto che la sta spingendo verso restrizioni più severe.

La Basilicata invece ha dati da rosso. Poi c’è il Molise che avrebbe chiesto di essere inserito nella zona con le massime restrizioni. La Liguria invece con due settimane consecutive di dati da giallo dovrebbe lasciare l’arancione e rientrare in quel colore.

Preoccupa l’andamento della curva, ragion per cui la bozza del nuovo Dpcm che sarà consegnata oggi (venerdì) ai presidenti delle Regioni per essere messa a punto entro lunedì, non porterà ad alcuna riapertura. Su questo i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini sono stati espliciti. Se ne riparlerà a partire dal 6 aprile, dopo le vacanze pasquali.

Unica eccezione potrebbe riguardare i cinema e teatri, che oggi dovrebbero avere il via libera dal Cts per la riapertura delle sale il 27 marzo, ma solo se la curva sarà davvero in discesa.