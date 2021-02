Boltiere – Palazzini: “Rafforziamo la guardia contro il Coronavirus”

La scorsa settimana, il sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini si è rivolto attraverso un comunicato, diffuso sul sito web del comune e sui canali social, a tutta la cittadinanza boltierese per innalzare l’attenzione circa il mantenimento delle disposizioni di sicurezza per combattere il diffondersi del virus Covid19.

Nelle ultime due settimane la curva epidemiologica è tornata, purtroppo, ad innalzarsi in tutta Italia, e il virus è tornato ad essere quel terribile nemico dello scorso anno, rafforzato dalle sue varianti, in particolare quella inglese, che ne amplificano la diffusione.

Secondo i dati diffusi negli ultimi giorni da ATS-Bergamo, la situazione per il Comune di Boltiere resta al momento sotto controllo, anche se è necessario sottolineare un lieve aumento dei casi di positività.

Proprio questo ha spinto il sindaco Palazzini a rivolgersi alla popolazione del paese per tenere alto il livello di attenzione, e per rinnovare il massimo rispetto delle misure precauzionali ormai note, come il distanziamento interpersonale di un almeno un metro, indossare correttamente la mascherina e lavare ed igienizzare frequentemente le mani. Poche e necessarie norme che, come abbiamo visto negli scorsi mesi, sono una grande arma contro il Coronavirus.

Palazzini si è rivolto in particolare ai giovani, affinchè maturino la consapevolezza di quanto sia elevato il rischio di comportamenti non conformi alle norme anti-contagio. Il mancato rispetto delle misure anti-covid sarà sanzionato secondo le normative vigenti.

Il Sindaco confida nell’aiuto di tutta la popolazione per affrontare con la dovuta serietà, responsabilità e serenità i prossimi mesi. Siamo ormai, grazie alla campagna vaccinale, agli ultimi tornati di questa terribile salita che ci ha visto impegnati nel domare il Covid-19. Non è il momento di mollare.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE