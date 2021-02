Barista in nero, ma col reddito di cittadinanza: multa e denunce a Covo

La titolare di un bar di Covo è stata sanzionata per 4.300 euro dopo un controllo del Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Bergamo, nell’ambito delle attività ordinarie di accertamento e prevenzione delle misure di contenimento Covid-19.

Stando a quanto accertato dai militari, la titolare avrebbe occupato in nero una barista risultata

percettrice del reddito di cittadinanza, denunciata a piede libero per aver

percepito indebitamente 5 mensilità di reddito di cittadinanza pari a 4.500 euro complessivi.

Sempre in tema di controlli in materia di lavoro, nel corso di altri specifici interventi, i militari del NIL di Bergamo hanno sanzionato un negozio da parrucchiera in via Quarenghi a Bergamo per irregolarità Covid-19 e ordinato la chiusura temporanea di 5 giorni.