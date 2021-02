Sorgerà a Costa Volpino, all’interno del parco del fiume Oglio appena riqualificato. Un’area fitness all’aria aperta, pensata per tutti.

“Abbiamo pensato di mettere a disposizione delle attrezzature da palestra che possano permettere anche alle persona con disabilità di fare ginnastica, muovendosi in libertà ed in piena autonomia – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Patrick Rinaldi -. Entro la fine della settimana sarà pronta e fruibile per tutti, in un contesto paesaggistico davvero notevole”.