Punto vaccini attivo da venerdì ad Antegnate

Il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping ospiterà, in uno spazio appositamente attrezzato all’interno della galleria, uno degli Hub Vaccinali predisposti dall’Asst Bergamo Ovest per condurre la campagna nazionale di vaccinazione Anti-Covid 19. La struttura entrerà in funzione da venerdì 26 febbraio, per gli utenti Over 80 che avranno ricevuto SMS da Regione Lombardia, e potrà operare fino a 7 giorni su 7 (inizialmente le somministrazioni si effettueranno dal lunedì al sabato), indicativamente dalle 9.00 alle 21.00, per garantire la somministrazione del vaccino, a un ritmo che potrebbe arrivare fino a 1.000 cittadini al giorno, secondo le priorità stabilite da Regione Lombardia.

Gli appuntamenti per gli aventi diritto saranno gestiti direttamente dal call center regionale, per una campagna della durata prevista di circa 6 mesi. Per informazioni consultare il sito www.antegnateshoppingcenter.it

A sostegno dell’iniziativa e a tutto vantaggio dei residenti dei comuni circostanti, l’Azienda per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo (ATB) ha disposto l’adeguamento del percorso di due linee di autobus, rispettivamente la Bergamo-Soncino e la Treviglio-Chiari, che per tutta la durata della campagna vaccinale effettueranno fermata straordinaria di fronte al centro commerciale.

Spiega Andrea Inverardi, shopping center manager: “Quando la nostra comunità è stata colpita, in modo devastante, dalla pandemia è stato naturale offrire il nostro supporto a quanti stavano combattendo in prima fila: l’anno scorso all’Ospedale di Treviglio con un’importante donazione e oggi all’Asst Bergamo Ovest, impegnata in una campagna vaccinale che speriamo potrà riportare gradualmente serenità. È un motivo di orgoglio e soddisfazione essere il primo Centro Commerciale della bassa bergamasca ad ospitare un punto vaccinale: è il risultato di un rapporto di collaborazione con il territorio cresciuto nel tempo e fondato sul coinvolgimento degli operatori e della collettività”.

Dichiara il direttore socio sanitario, Andrea Ghedi: “Sono molto contento del risultato ottenuto in collaborazione con il territorio, con i sindaci e con Antegnate Gran Shopping. Qui avremo la possibilità di operare in sicurezza all’interno di uno spazio che offre ai pazienti/cittadini tutte le comodità. Avere Punti vaccinali sul territorio darà la possibilità all’ASST di procedere, d’ora in poi, con la campagna vaccinale in maniera ancora più veloce, ordinata e sicura, senza andare ad intralciare altre nostre attività che, nel frattempo, potranno così ripartire”.

Concretamente, il Centro Commerciale di Antegnate ha messo a disposizione delle autorità sanitarie un’ampia superficie, affacciata sulla galleria e l’allestimento completo della struttura, allestimento realizzato secondo le indicazioni fornite dall’Asst: ingresso e uscita separati, salette di attesa pre e post vaccinazione, zona reception, salette separate per l’anamnesi e la vaccinazione.

Oltre a questo, gli utenti potranno contare su ampi parcheggi, ambienti accoglienti e climatizzati, la posizione strategica in prossimità dell’uscita Calcio/Romano dell’Autostrada Brebemi. “Molte persone saranno anziani, magari a una delle prime uscite dopo mesi trascorsi in casa. Che siano soli o accompagnati dai famigliari, speriamo che la cornice di un Centro Commerciale come il nostro, moderno e confortevole, possa essere per loro motivo di rassicurazione e magari un modo per tornare gradualmente alla normalità”, aggiunge Andrea Inverardi.