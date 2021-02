Che Dio ci aiuti, Che bella giornata, Best of me o la danza? La tv del 25 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 25 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Non dire no” e “Tradimento”. Nel primo, il padre di suor Angela, Primo, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato…

Nel secondo, è il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi sanno far ridere come pochi e sono attraversati da un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio, della propria tana. Si stimano, si riconoscono. Ma hanno anche due profili indipendenti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, e su La 7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “La pupa e il secchione e viceversa”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Robin Hood – L’origine della leggenda”; su Canale5 alle 21.45 “Che bella giornata”; su Rai4 alle 21.20 “I predoni”; su La5 alle 21.05 “Best of me – Il meglio di me”; su Iris alle 21.10 “Senza tregua” e su Italia2 alle 21.10 “Split”.

Rai5 alle 21 proporrà “Grandi momenti di danza”. Una serata concepita per unire, in un solo evento, la sensibilità del Novecento e la creatività contemporanea alla storia del balletto. Protagonisti i primi ballerini e gli artisti del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, in un ricco programma che accosta brani classici ad estratti moderni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “American gigolò” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai