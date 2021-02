Bandiera bianca per la Icar: in settimana istanza di fallimento

Nessun cavaliere azzurro per Icar. La ditta di Villa d’adda, produttrice di apparecchiature elettriche di alta potenza, circa 50 dipendenti, in un gruppo che ne conta oltre 200, ha alzato bandiera bianca e annunciato, nella call di mercoledì, che entro fine settimana sarà depositata l’istanza di fallimento.

“Solo ieri gli incontri con eventuali acquirenti venivano letti come positivi, invece oggi la comunicazione ufficiale dell’arrivo dell’amministratore straordinario –racconta Moreno Businaro, di Femca Cisl Bergamo. Nell’incontro di mercoledì mattina il liquidatore ha infatti comunicato che i soggetti interessati si sono ritirati. Ci hanno comunicato , almeno, che giovedì verranno saldate le tredicesime mensilità. I lavoratori restano ancora in credito dello stipendio di novembre, come per quello di febbraio: entrambi saranno oggetto della discussione con il commissario e entrerà nel gran calderone del fallimento”.

Il giorno 2 marzo si terranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori