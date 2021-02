Uniacque, l’appello di Calusco Unita ai sindaci dell’Isola

Riceviamo e pubblichiamo l’appello del gruppo Calusco Unita che lancia ai sindaci dell’Isola dopo l’ingresso in Uniacque.

Come sapete è da molto tempo che vi stiamo anticipando i disagi che sarebbero sorti con l’ingresso in Uniacque nell’Isola, prima sostenendo le ragioni di Hidrogest e venendo contestati per questo dall’amministrazione caluschese e dalla Lega, poi, dopo che il tribunale ci ha imposto l’ingresso in Uniacque, sollecitando le Amministrazioni ad una attenzione in questo passaggio.

Ora che i costi esagerati di Uniacque, tra bollette e conguagli, sono sotto gli occhi di tutti il nostro territorio è in fermento.

Uniacque è subentrata a novembre 2019 e ha adeguato le tariffe da subito a quelle già applicate negli altri comuni bergamaschi. Adeguamento con pagamento retroattivo a conguaglio assolutamente discutibile. Ma il tutto è stato approvato da ATO, Uniacque, Sindaci e Provincia di Bergamo. In questa fase purtroppo i comuni dell’Isola non si sono fatti sentire a dovere. Ora solo l’autorità nazionale ARERA può contestare questo conguaglio, ma c’è un precedente identico al nostro con i comuni che erano serviti da Servizi Comunali Spa Sarnico dove ARERA ha approvato la retroattività di Uniacque intendendo applicabile la tariffa dal 1° gennaio dell’anno in cui si svolge il passaggio delle competenze.

Il problema quindi era tutto bergamasco e politico. Anche perché il bilancio 2019 di Uniacque è stato chiuso con un utile e relativo pagamento di tasse. In pratica l’adeguamento non era necessario. A questo punto come gruppo Calusco Unita stiamo continuando a seguire la vicenda perché non è ancora chiusa. Uniacque non ha ancora definito il valore di Hidrogest, inoltre stiamo anche lavorando a proposte concrete per ridurre alcuni costi fissi esagerati e, soprattutto, per richiedere maggiori investimenti nell’Isola Bergamasca (nel piano 2021-2023 gli investimenti nell’Isola sono inferiori a quelli che faceva Hidrogest). Non vorremmo, infatti, trovarci nella condizione dei “cornuti e mazziati”, ovvero pagare di più rispetto a prima senza avere neanche investimenti decenti sul nostro territorio. Lanciamo pertanto un appello ai sindaci dell’Isola Bergamasca, indifferentemente dal colore politico: lavoriamo tutti insieme, come già abbiamo richiesto nei nostri comunicati. Altrimenti avremo solo aumento dei costi e nessun miglioramento per quanto riguarda il servizio degli impianti.

Calusco Unita