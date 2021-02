Rischio idrogeologico: il Ministero finanzia 48 Comuni bergamaschi per 72 interventi

Con decreto del Ministero dell’Interno, martedì 23 febbraio sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Complessivamente per l’anno 2021 i contributi ammontano a 1.850.000.000 euro: fino a 1 milione di euro per Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, 2,5 milioni di euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25mila abitanti e 5 milioni per i Comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato seguendo i criteri (in ordine prioritario) di investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, investimenti di messa in sicurezza degli edifici con precedenza a quelli scolastici e di altre struttura di proprietà dell’ente.

Delle oltre 9mila richieste di opere pubbliche pervenute al Ministero, 8.176 sono state ammesse mentre allo stato attuale 2.846 sono state ammesse e già finanziate perchè comprese nella categoria degli investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Tra i 1.912 enti locali beneficiari ce ne sono anche 48 della provincia di Bergamo, per un totale di 72 interventi:

Foppolo 990.000

Villongo 500.000 (due interventi)

Locatello 690.000

Rota d’Imagna 500.000

Adrara San Rocco 380.000 (due interventi)

Averara 995.000 (quattro interventi)

Valtorta 700.000

Ornica 800.000 (tre interventi)

Sedrina 471.000

Cassiglio 800.000

San Pellegrino Terme 760.000 (due interventi)

Clusone 330.000

Spinone al Lago 321.000

Grumello del Monte 160.000

Fonteno 38.6000

Taleggio 500.000

Cusio 660.000

Branzi 760.000

Piazzatorre 290.000 (due interventi)

Palazzago 980.000

Barzana 750.000

Endine Gaiano 920.000

Almenno San Bartolomeo 220.000

Corna Imagna 800.000

Ubiale Clanezzo 588.118,72

Lenna 1.000.000 (due interventi)

Villa d’Almè 190.500

Mezzoldo 900.000

Terno d’Isola 450.000 (due interventi)

Torre de’ Busi 485.500 (due interventi)

Costa Volpino 1.350.000

Piazza Brembana 450.000

Bottanuco 190.000 (due interventi)

Gorno 760.000 (due interventi)

Predore 995.000

Premolo 98.000

Fara Olivana con Sola 97.000

Bracca 605.785 (quattro interventi)

Algua 320.000

Nembro 85.000

Santa Brigida 880.000

Costa Serina 571.415

Valgoglio 95.000

Trescore Balneario 3.085.000 (sei interventi)

Ambivere 948.000

Valbondione 490.000

Brusaporto 140.000

Ardesio 590.000