Rischio frana a Tavernola, l’appello: non cercate di passare lungo le strade chiuse

C’è davvero tanta preoccupazione a Tavernola e a Parzanica (isolato) per il movimento franoso registrato dagli strumenti appositi sul versante del monte Saresano (in un’area che che si estende da Est a Ovest e verso l’alto fino alla località Squadre).

Preoccupazione sia perché i geologi stimano la massa in movimento davvero molto ampia: centinaia di migliaia di metri cubi, sia perché mercoledì fin dalla mattina sono troppi i ciclisti che cercano di forzare i blocchi e transitare lungo le strade chiuse.

Dala polizia locale e dagli amministraori, tra loro il vicesindaco Roberto Zanella, un forte appello a un comportamento che sia dettato dal buonsenso, proprio perché la situazione non va assoluamente presa alla leggera. Basti pensare che il cementificio martedì è stato chiuso ed evacuato.

Per questo sono state chiuse al transito la Bretella per Cambianica, la strada provinciale 78 in località Squadre e la litoranea 469: allo scopo di salvaguardare l’incolumità pubblica.

Alle 14, mercoledì nuovo sopralluogo e riunione per decidere quali azioni sono necessarie.